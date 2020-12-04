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В Роспотребнадзоре назвали главный минус медицинских масок с клапаном
Фото: youtube.com /Ulugbek Khalilov

В Роспотребнадзоре назвали главный минус медицинских масок с клапаном

Ростислав Зубков

Здоровье

Медицинские маски, имеющие специальный клапан, пригодятся только медработникам и не должны использоваться обычными гражданами. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, такие маски облегчают выдох, однако если надевший ее человек уже болеет коронавирусом, он может заразить окружающих. В связи с этим данные средства защиты нужны только медикам «при исполнении их профессиональных обязанностей», сказал Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Также эксперт обратил внимание, что уже были случаи, когда сотрудники некоторых западных компаний не пускали на борт самолета пассажиров с такими масками, осознавая исходящую от них угрозу.

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