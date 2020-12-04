СК предъявил заочное обвинение двум главам украинских радикальных организаций

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Главам украинских радикальных организаций Николаю Коханивскому и Богдану Тицкому предъявлено заочное обвинение по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила в пятницу, 4 декабря.

По словам представителя СК, действиях обоих обвиняемых признаны публичными призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Кроме того, им вменяют организацию и руководство нападения на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений.

— Также Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации, — указано в релизе ведомства.

В настоящее время радикалы находятся в международном розыске.

Напомним, в феврале 2018 года Коханивский, возглавляющий радикальную организацию «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» и Тицкий, руководящий «Черным комитетом», призвали через Сеть всех желающих устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве. В итоге хулиганы забросали здание российской организации камнями и другими предметами, разбили стекла, повредили фасад и двери здания, причинив тем самым крупный материальный ущерб и нарушив нормальный порядок работы организации.

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