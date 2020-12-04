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Первый пациент моложе 20 лет скончался от COVID-19 в Японии
Фото: flickr.com/Ubé

Первый пациент моложе 20 лет скончался от COVID-19 в Японии

Анастасия Колоскова

В мире

В Японии впервые за историю пандемии от COVID-19 скончался пациент моложе 20 лет. Об этом в пятницу, 4 декабря, передает агентство «Киодо» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Японии выявили 156 тысяч случаев заражения. Всего от COVID-19 в стране скончались 2274 человека.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире число зараженных коронавирусом составляет 65 016 336 человек, 1 502 728 из них скончались, 41 705 009 пациентов вылечились.

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