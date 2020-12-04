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Фигуристка Алена Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за COVID-19
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Фигуристка Алена Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Спорт

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не будет выступать на пятом этапе Кубка России в столице из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Он сообщил, что спортсменка получила положительный тест на COVID-19.

Ранее ее фамилия значилась в заявочном листе этапа Кубка России. Он пройдет с 5 по 8 декабря на арене московского Дворца спорта «Мегаспорт».

Стало известно, что московский этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус также пропустит чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

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