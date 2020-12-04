Видео с голым пассажиром в метро взбудоражило Сеть
В Сети распространяется видео, снятое очевидцем в одном из вагонов метро. На кадрах видно, что в соседнем вагоне раздетый мужчина складывает вещи. На какой именно станции метрополитена произошел инцидент, не сообщается.
— Мужчина разделся в поезде метро, проехал так несколько станций, потом опять оделся и вышел. Пациенты ниоткуда не сбегали? — подписано видео.
В комментариях под роликом, который опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?», мнения пользователей о герое видео разделились.
Одни посчитали, что мужчина проиграл спор, другие заявили, что это новый челлендж тиктокеров. Были и те, кто предположил, что мужчина принимал наркотики. Многие очень эмоционально отреагировали на видео.
«Просто жарко человеку, с кем не бывает»; «Надеюсь, его оштрафуют за отсутствие маски»; «Спор — это святое дело»; «Давно пора в метро душ сделать. В час пик актуально». Судя по комментариям, видео взбудоражило Сеть.
Читайте также: Полиция задержала голого мужчину на западе Москвы