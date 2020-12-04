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Видео с голым пассажиром в метро взбудоражило Сеть
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Видео с голым пассажиром в метро взбудоражило Сеть

Василий Плиткин

Курьезы

В Сети распространяется видео, снятое очевидцем в одном из вагонов метро. На кадрах видно, что в соседнем вагоне раздетый мужчина складывает вещи. На какой именно станции метрополитена произошел инцидент, не сообщается.

— Мужчина разделся в поезде метро, проехал так несколько станций, потом опять оделся и вышел. Пациенты ниоткуда не сбегали? — подписано видео.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

В комментариях под роликом, который опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?», мнения пользователей о герое видео разделились.

Одни посчитали, что мужчина проиграл спор, другие заявили, что это новый челлендж тиктокеров. Были и те, кто предположил, что мужчина принимал наркотики. Многие очень эмоционально отреагировали на видео.

«Просто жарко человеку, с кем не бывает»; «Надеюсь, его оштрафуют за отсутствие маски»; «Спор — это святое дело»; «Давно пора в метро душ сделать. В час пик актуально». Судя по комментариям, видео взбудоражило Сеть.

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