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Певец Влад Топалов заявил, что перенес операцию
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов заявил, что перенес операцию

Захар Чайченко

Звезды

Российский певец Влад Топалов сообщил, что три дня назад перенес операцию. Об этом он рассказал в публикации под совместной фотографией с сыном Майклом в Instagram-аккаунте.

— Три дня покоя после операции, — заявил Топалов.

Артист также поделился своими планами на выходные и даже процитировал Владимира Высоцкого.

— Я точно знаю, как их проведу, а точнее, как мы их проведем! Мультики, еда и диван с любимой женой! Как говорил Владимир Семенович Высоцкий: «Это не беда, если болит нога», — написал Топалов в подписи под фотографией.

Тем не менее артист не сообщил, какую именно операцию он перенес. Подписчики поддержали своего кумира и пожелали ему крепкого здоровья: «Влад, желаю скорейшего выздоровления и хороших выходных с семьей»; «Михаил Владиславович в плюсе. Владиславу Михайловичу — здоровья»; «Что может быть лучше мультика в кругу семьи и неважно, сколько кому лет».

Ранее жена Владислава Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, рассказала в своем Instagram-аккаунте, каким образом она поддерживает связь с сыном Майклом в командировках.

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операциясамочувствиеВлад Топалов
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