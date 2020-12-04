Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме поддержали идею о лишении свободы до 10 лет за кражу данных о клиентах банков
Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

В Госдуме поддержали идею о лишении свободы до 10 лет за кражу данных о клиентах банков

Кирилл Николаев

Общество

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал идею о лишении свободы до десяти лет за кражу данных о клиентах банков. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, за подобные преступления необходимо увеличивать срок наказания. Емельянов отметил, что срок до десяти лет является вполне адекватным решением.

— Потому что преступление становится тяжким, последствия его могут быть очень серьезными, поэтому его надо относить к категории тяжких, — отметил он.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили ввести запрет на продажу «веселящего газа» и уголовную ответственность за его распространение.

Читайте также: В Госдуме оценили вероятность дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году

Госдумаужесточение наказанияутечка данных
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте