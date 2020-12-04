В Госдуме поддержали идею о лишении свободы до 10 лет за кражу данных о клиентах банков
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал идею о лишении свободы до десяти лет за кражу данных о клиентах банков. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, за подобные преступления необходимо увеличивать срок наказания. Емельянов отметил, что срок до десяти лет является вполне адекватным решением.
— Потому что преступление становится тяжким, последствия его могут быть очень серьезными, поэтому его надо относить к категории тяжких, — отметил он.
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