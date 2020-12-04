Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число бюджетных мест в вузах для подготовки по программам ИИ могут увеличить в России
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Число бюджетных мест в вузах для подготовки по программам ИИ могут увеличить в России

Кирилл Николаев

Образование

С 2021 года в России планируется увеличить количество бюджетных мест в вузах по программам подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

По его словам, в университеты по программам подготовки специалистов в области ИИ поступают ребята, которые показали хорошие результаты на олимпиадах различного уровня. Поскольку бюджетных мест не хватает, некоторым из них приходится платить за обучение.

— Мы это сделаем в самое ближайшее время, надеюсь, что со следующего учебного года это уже заработает, — цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что количество бюджетных мест в российских университетах постоянно увеличивается.

Ранее президент России заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ. Также Путин отметил, что ИИ никогда не заменит человека. При этом он становится верным помощником, так как открывает новые горизонты для реализации задач, которые стоят перед человечеством.

Читайте также: Путин отреагировал на критику ограничений на распространение информации в Сети

вузы РФискусственный интеллектВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте