Число бюджетных мест в вузах для подготовки по программам ИИ могут увеличить в России

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С 2021 года в России планируется увеличить количество бюджетных мест в вузах по программам подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

По его словам, в университеты по программам подготовки специалистов в области ИИ поступают ребята, которые показали хорошие результаты на олимпиадах различного уровня. Поскольку бюджетных мест не хватает, некоторым из них приходится платить за обучение.

— Мы это сделаем в самое ближайшее время, надеюсь, что со следующего учебного года это уже заработает, — цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что количество бюджетных мест в российских университетах постоянно увеличивается.

Ранее президент России заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ. Также Путин отметил, что ИИ никогда не заменит человека. При этом он становится верным помощником, так как открывает новые горизонты для реализации задач, которые стоят перед человечеством.

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