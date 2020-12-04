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Путин отреагировал на критику ограничений на распространение информации в Сети
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин отреагировал на критику ограничений на распространение информации в Сети

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «бурей в стакане воды» критику введенных в стране ограничений на распространение информации в Сети. Об этом он заявил в пятницу, 4 декабря, в ходе конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

По его словам, данные решения были выверены. Они касаются запретов на распространение детской порнографии и пропаганду терроризма.

— Сколько было у нас шума и «буря в стакане воды» по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете вводятся. Ну ничего же не случилось, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие десять лет в стране должна быть проведена цифровая трансформация. Он поручил правительству в оперативном порядке внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ. Также Путин отметил, что ИИ никогда не заменит человека. При этом он становится верным помощником, так как открывает новые горизонты для реализации задач, которые стоят перед человечеством.

Кроме того, президент России назвал две главные угрозы в интернете. По мнению Путина, под угрозами в первую очередь нужно понимать «анархию и полную анонимность».

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