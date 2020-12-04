Плющенко опроверг информацию о коронавирусе у тренера Розанова

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг информацию о коронавирусе у тренера Сергея Розанова. На своей странице в Instagram бывший фигурист опубликовал видео с тренировки, где рядом с ним находится Розанов.

— Все живы и здоровы. Соблюдаем на тренировках масочный режим! — написал Плющенко в комментариях к посту.

Ранее стало известно, что фигуристка Алена Косторная, которая занимается в Академии Плющенко, заболела коронавирусом. Спортсменка пропустит пятый этап Кубка России. Позднее СМИ сообщили, что тренер Розанов тоже заразился коронавирусом.

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