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Глава ВОЗ назвал 4 сферы, в которые нужно вложиться для выхода из кризиса
Фото: twitter.com/carriesheffield

Глава ВОЗ назвал 4 сферы, в которые нужно вложиться для выхода из кризиса

Кирилл Николаев

В мире

Человечество должно инвестировать в вакцины, подготовку к следующим пандемиям, систему здравоохранения и в многосторонний подход. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, если вложиться в эти четыре ключевых сферы, то удастся положить конец пандемии и построить мир после нее. На фоне позитивных результатов испытаний вакцин, поступивших в последние недели, «свет в конце туннеля становится все ярче».

Гебрейесус добавил, что вакцины являются инвестициями, которые окупятся немедленно и во много раз. Вложения в здравоохранение помогут подготовиться к предотвращению последующих пандемий. Гендиректор ВОЗ напомнил, что в нескольких странах, где имеются передовые медицинские технологии, лекарства и врачи, медицинская помощь оказалась доступна не для всех в равной степени, сообщает РИА Новости.

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