«Помолодел»: Евгений Петросян опубликовал фото без маски в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Юморист Евгений Петросян опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram. Снимок был сделан на Патриарших прудах в центре Москвы.

На кадре видно, что рядом с юмористом нет людей. Именно поэтому Петросян решил снять защитную маску, чтобы отдышаться.

— В этом закутке нет людей. Поэтому я могу снять маску! И отдышаться! Ох! Аж очки запотели... — написал Петросян в комментарии к посту.

Подписчики отреагировали на новую публикацию юмориста. Они отметили, что Петросян прекрасно выглядит.

«Помолодел», «Красавчик!», «Выглядите супер!» — написали они в комментариях.

Ранее супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала совместное фото с мужем.

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