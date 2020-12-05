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Почти 200 жителей Подмосковья удостоены губернаторской премии «Мы рядом»
Фото: mosreg.ru / Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Почти 200 жителей Подмосковья удостоены губернаторской премии «Мы рядом»

Татьяна Плотникова

Общество

Лауреатами премии главы Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом» стали 180 жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Награду вручают неравнодушным и активным жителям области, совершившим героические и мужественные поступки, пришедшим на помощь, преодолевшим трудные жизненные ситуации и внесшим вклад в развитие региона.

Премия «Мы рядом» — это история о людях, доброте и заботе, отметили в пресс-службе. Власти Московской области в седьмой раз таким образом поблагодарили «самых добрых неравнодушных людей Подмосковья», заявил Андрей Воробьев. При этом в текущем году премия впервые прошла под новым названием.

Онлайн-церемонию вручения премий провел телеведущий и актер Иван Ургант. Каждый лауреат получит по миллиону рублей, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2020 году.

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Андрей Воробьевнаграждения и премииМосковская область
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