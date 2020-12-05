Почти 200 жителей Подмосковья удостоены губернаторской премии «Мы рядом»

Фото: mosreg.ru / Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Лауреатами премии главы Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом» стали 180 жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Награду вручают неравнодушным и активным жителям области, совершившим героические и мужественные поступки, пришедшим на помощь, преодолевшим трудные жизненные ситуации и внесшим вклад в развитие региона.

Премия «Мы рядом» — это история о людях, доброте и заботе, отметили в пресс-службе. Власти Московской области в седьмой раз таким образом поблагодарили «самых добрых неравнодушных людей Подмосковья», заявил Андрей Воробьев. При этом в текущем году премия впервые прошла под новым названием.

Онлайн-церемонию вручения премий провел телеведущий и актер Иван Ургант. Каждый лауреат получит по миллиону рублей, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2020 году.

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