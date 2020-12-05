Астрологи рассказали, как встретить год Белого быка

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Предстоящий 2021 год по восточному календарю является годом Белого металлического быка. Астрологи дали ряд рекомендаций по организации праздничных мероприятий с учетом предпочтений этого символа.

Так как бык — благородное животное, которое получило свое место в восточном календаре благодаря упорству, астрологи советуют в следующем году трудиться и стремиться преодолеть все невзгоды. Важно научиться порядочности и терпению, не поддаваться на провокации и проявить сдержанность, поскольку Бык может среагировать на «красную тряпку» и навредить себе.

Дома рекомендуется поставить талисман в виде фигурки быка. Если она будет сделана из металла, можно привлечь богатство и удачу. Однако в библейском сюжете Золотой телец является символом власти, денег и алчности, поэтому не следует забывать, что желание обогатиться не должно испортить характер и отношения с окружающими.

Новый год астрологи советуют встречать дома, в кругу родных и друзей. При этом лучше избегать красного цвета в декоре, отдав предпочтение белому, серому и голубому цветам. Пайетки, стразы, люрекс и стеклярус и блестящие нити в нарядах приветствуются, как и аксессуары из металла. В макияже лучше придерживаться естественности и светлых оттенков, а хайлайтер и глиттер помогут добиться сияния и блеска.

Дарить рекомендуется полезные предметы для дома и хобби. При желании можно преподнести в подарок одежду, обувь или аксессуары, лучше избегать изделий из бычьей кожи, чтобы не разозлить символ года. Коллегам можно подарить елочные игрушки, сувениры или открытки с изображением быка.

Чтобы обрести финансовую удачу, в Новый год стоит положить в кошелек и карманы несколько купюр и монеток. При этом вступать в следующий год нужно без долгов.

Праздничный стол можно украсить небольшим стогом сена с зеленью, это привлечет внимание символа года. Блюда лучше готовить без говядины, с обилием овощей и зелени. В целом Бык предпочитает натуральные блюда, приготовленные «на скорую руку». На десерт можно подать блюда из молочных продуктов: творожные торты и сыры.

Что касается славянского календаря, 2021 год станет Годом кричащего Петуха, который оповещает всех о наступлении рассвета и призван разогнать темноту и нечисть. Астрологи обещают, что трудности 2020 года закончатся или хотя бы уменьшатся, а оберег в виде петушка поможет защитить дом от злых духов и напастей.

Как и Бык, Петух встает рано и много трудится. Поэтому 2021 год принесет удачу всем, кто готов потратить время и силы для достижения намеченных целей. Следующий год также потребует незамедлительной реакции и быстрых решений.

Кричащий Петух хвалит семейные ценности, поэтому для благополучия необходимо найти время для семьи. Рекомендуется больше внимания уделять детям и родственникам, чтобы укрепить отношения, сообщает «Пятый канал».

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