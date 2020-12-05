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Астрологи рассказали, как встретить год Белого быка
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Астрологи рассказали, как встретить год Белого быка

Татьяна Плотникова

Общество

Предстоящий 2021 год по восточному календарю является годом Белого металлического быка. Астрологи дали ряд рекомендаций по организации праздничных мероприятий с учетом предпочтений этого символа.

Так как бык — благородное животное, которое получило свое место в восточном календаре благодаря упорству, астрологи советуют в следующем году трудиться и стремиться преодолеть все невзгоды. Важно научиться порядочности и терпению, не поддаваться на провокации и проявить сдержанность, поскольку Бык может среагировать на «красную тряпку» и навредить себе.

Дома рекомендуется поставить талисман в виде фигурки быка. Если она будет сделана из металла, можно привлечь богатство и удачу. Однако в библейском сюжете Золотой телец является символом власти, денег и алчности, поэтому не следует забывать, что желание обогатиться не должно испортить характер и отношения с окружающими.

Новый год астрологи советуют встречать дома, в кругу родных и друзей. При этом лучше избегать красного цвета в декоре, отдав предпочтение белому, серому и голубому цветам. Пайетки, стразы, люрекс и стеклярус и блестящие нити в нарядах приветствуются, как и аксессуары из металла. В макияже лучше придерживаться естественности и светлых оттенков, а хайлайтер и глиттер помогут добиться сияния и блеска.

Дарить рекомендуется полезные предметы для дома и хобби. При желании можно преподнести в подарок одежду, обувь или аксессуары, лучше избегать изделий из бычьей кожи, чтобы не разозлить символ года. Коллегам можно подарить елочные игрушки, сувениры или открытки с изображением быка.

Чтобы обрести финансовую удачу, в Новый год стоит положить в кошелек и карманы несколько купюр и монеток. При этом вступать в следующий год нужно без долгов.

Праздничный стол можно украсить небольшим стогом сена с зеленью, это привлечет внимание символа года. Блюда лучше готовить без говядины, с обилием овощей и зелени. В целом Бык предпочитает натуральные блюда, приготовленные «на скорую руку». На десерт можно подать блюда из молочных продуктов: творожные торты и сыры.

Что касается славянского календаря, 2021 год станет Годом кричащего Петуха, который оповещает всех о наступлении рассвета и призван разогнать темноту и нечисть. Астрологи обещают, что трудности 2020 года закончатся или хотя бы уменьшатся, а оберег в виде петушка поможет защитить дом от злых духов и напастей.

Как и Бык, Петух встает рано и много трудится. Поэтому 2021 год принесет удачу всем, кто готов потратить время и силы для достижения намеченных целей. Следующий год также потребует незамедлительной реакции и быстрых решений.

Кричащий Петух хвалит семейные ценности, поэтому для благополучия необходимо найти время для семьи. Рекомендуется больше внимания уделять детям и родственникам, чтобы укрепить отношения, сообщает «Пятый канал».

Ранее астролог Василиса Володина объяснила, почему последний месяц до дня рождения проходит тяжело.

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