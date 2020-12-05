Ретейлеры отметили скачок спроса на приборы для обеззараживания воздуха

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В России резко возросло количество покупок приборов для обеззараживания и увлажнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные компании «Платформа ОФД», которая обрабатывает чеки с миллиона онлайн-касс в стране, а также интернет-магазинов.

В частности, в ноябре было продано в 3,5 раза больше бактерицидных ламп из расчета год к году. Кроме того, в 3,5 раза увеличился средний чек таких покупок. Количество покупок бактерицидных рециркуляторов увеличилось в пять раз, средний чек стал на 45 процентов больше. Объем продаж увлажнителей воздуха возрос на 25 процентов, средний чек — на 16 процентов.

Эксперты объясняют эту тенденцию ростом спроса со стороны физических и юридических лиц, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции обслуживают большое количество людей в офисах и торговых залах.

Кроме того, жители России стали активнее интересоваться обеззараживанием воздуха в своих квартирах и домах. Крупные ретейлеры бытовой техники и электроники отмечают рост спроса на воздухоочистители и увлажнители на 30-40 процентов, а в своих интернет-магазинах — более чем в два раза.

Медики указывают, что существует два метода очистки воздуха: озоновый (кварцевание) и безозоновый. Как рассказала врач-эксперт, руководитель отдела экспертизы медицинской компании BestDoctor Инна Фиркович, первый метод требует отсутствия людей в помещении и последующего тщательного проветривания. При втором методе людям необязательно покидать помещение, но в этом случае прибор обеззараживает лишь сам воздух, а озоновые устройства воздействуют также на поверхности в комнате.

Кроме того, приборы делятся на рециркуляторы открытого (полностью открытая лампа) и закрытого типа (впускает воздух, обеззараживает его и выпускает обратно). Современные модели можно включать в присутствии людей, если это прибор закрытого типа, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что спрос на пульсоксиметры в России вырос в 2,5 раза.

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