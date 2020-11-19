Пульсоксиметр — роскошь или необходимость: врач объяснила, стоит ли покупать дорогой аппарат домой

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В период пандемии коронавирусной инфекции, одним самых популярных способов определения болезни наряду с тестами стали пульсоксиметры — специальные приспособления для измерения уровня кислорода в крови. Если устройство показывает данные ниже необходимой нормы, то это повод обратиться за экстренной помощью. «Вечерняя Москва» узнала, что это за прибор и действительно ли его нужно иметь в своей домашней аптечке в период эпидемии.

Как рассказала корреспонденту врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Наталья Растопина, пульсоксиметр — это медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови. По словам медика, нормальные показатели колеблются от 95 до 98 процентов.

— Норма зависит, конечно же, от возраста. Снижение более чем на пять процентов от приемлемых показателей является патологией, называемой гипоксией. То есть понижение содержания кислорода в организме. Но стоит отметить, что наш организм обладает невероятной прочностью, колоссальными компенсаторными возможностями. Если причина гипоксии устраняется быстро, то она не несет за собой серьезных сбоев в организме, — уточнила медик.

Однако существует ряд состояний, когда сатурацию кислорода необходимо контролировать и в домашних условиях. Тем более, что метод пульсоксиметрии является доступным.

— Важным помощником в вопросе своевременного обращения в стационар стал пульсоксиметр в период коронавирусной инфекции. В большинстве случаев, как известно, эта инфекция у молодых и здоровых людей протекает довольно легко. А вот у пожилых пациентов или у пациентов, имеющих серьезные хронические заболевания, болезнь может протекать неблагоприятно. И где-то на седьмой день болезни появляется одышка. Как правило, она обусловлена значительным распространение процесса поражения легочной ткани. Вот здесь пульсоксиметр является очень важным элементом в правильности оценки состояния пациента, — заметила врач.

Если сатурация снижается хотя бы на пять процентов от нормы и не превышает в покое у здорового человека 95 процентов, а у пожилых с хроническими серьезными заболеваниями не более 90 процентов, эти пациенты обязательно нуждаются в кислородотерапии. А следовательно, их необходимо доставить в стационар.

Растопина отметила, что в нынешних условиях иметь пульсоксиметр желательно не только людям преклонного возраста, но и молодым семьям.

Медик уточнила, что сегодня некоторые фитнес-браслеты и умные часы тоже оснащены датчиком измерения уровня кислорода в крови. Но производители не называют их медицинскими устройствами, которые способны диагностировать и контролировать заболевания:

— Также существует множество приложений для смартфонов — все эти устройства еще недостаточно точны и предназначены для контроля самочувствия здоровых людей при физических нагрузках. А вот пульсоксиметр — это все-таки медицинский диагностический прибор, представляющий собой клипсу, которая надевается на указательный палец. На устройстве есть кнопка включения дисплея, на который выводится показатель сатурации и частоты пульса.

Принцип его действия основан на том, что гемоглобин, связанный с молекулами кислорода, поглощает световые волны определенной частоты иначе, чем гемоглобин с кислородом не связанный. После того как устройство размещено на пальце, его нужно закрепить так, чтобы фиксация была надежной. Затем необходимо подождать 10–20 секунд, пока пульсоксиметр выведет на дисплей данные по сатурации и пульс.

— Нужно иметь в виду, что слишком холодные, дрожащие пальцы или нанесенный темный лак или гель-лак, искажают показания пульсоксиметра. Нормальный показатель сатурации кислорода, как я отмечала ранее, составляет от 95 до 99 процентов, — заметила Растопина.

Если показатель сатурации упал ниже 90 процентов, то требуется принятие экстренных мер. Пульмонолог отметила, что выбирать прибор лучше по рекомендациям экспертов. Самостоятельно покупать устройство специалист не рекомендует.

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