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Ученые предложили способ продлить жизнь на десять лет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ученые предложили способ продлить жизнь на десять лет

Татьяна Плотникова

Здоровье

Исследователи из США перечислили четыре привычки, которые помогут увеличить продолжительность жизни на десять лет.

Прежде всего рекомендуется обратить внимание на свое питание. Наиболее здоровым рационом ученые считают средиземноморскую диету. Ее основу составляют фрукты, овощи и цельнозерновые крупы. Исследования подтверждают положительное влияние такой диеты не сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Считается, что подобное питание предотвращает развитие депрессии, дегенеративных состояний мозга и онкологии.

Второй полезной привычкой на пути к долголетию ученые назвали минимизацию уровня стресса и стремление находить радостные моменты в жизни. Как подтверждают исследования, у счастливых людей вероятность ранней смерти сокращается на 3,7 процента, а продолжительность жизни возрастает на 18 процентов.

Ученые рекомендуют подобрать себе хобби, которое будет доставлять удовольствие и радость.

Отказ от вредных привычек — употребления спиртных напитков и табака — также способствует увеличению продолжительности жизни. В частности, умеренность с алкоголем способна уменьшить риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, сообщает Express.

Ранее ученые рассказали о влиянии продолжительности сна на долголетие.

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