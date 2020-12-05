Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Член Совета Федерации, кандидат медицинский наук Сергей Леонов выразил мнение, что было бы логично предоставлять отгул людям после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Леонов напомнил, что в ряде случаев после получения вакцины возможны повышение температуры тела и ощущение общей усталости.

— Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки, — полагает сенатор.

Что касается предоставления отгула после получения второй дозы вакцины, каждую ситуацию следует оценивать индивидуально, считает Леонов. В частности, если возникли неприятные симптомы после первой дозы вакцины, желательно дать отгул и во второй раз, рассказал член Совфеда в интервью радио Sputnik.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда все регионы России подключатся к вакцинации от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснила москвичам, как подготовиться к прививке от коронавируса