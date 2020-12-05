Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от коронавируса
Член Совета Федерации, кандидат медицинский наук Сергей Леонов выразил мнение, что было бы логично предоставлять отгул людям после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Леонов напомнил, что в ряде случаев после получения вакцины возможны повышение температуры тела и ощущение общей усталости.
— Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки, — полагает сенатор.
Что касается предоставления отгула после получения второй дозы вакцины, каждую ситуацию следует оценивать индивидуально, считает Леонов. В частности, если возникли неприятные симптомы после первой дозы вакцины, желательно дать отгул и во второй раз, рассказал член Совфеда в интервью радио Sputnik.
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