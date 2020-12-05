Расписание автобусов в центре Москвы изменят 6 декабря

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Фрунзенская набережная Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания одного из автобусных маршрутов, курсирующих в Центральном административном округе столицы.

В воскресенье, 6 декабря, автобусы № т79 могут следовать с увеличенными интервалами. Данные изменения связаны с проведением мероприятий на Фрунзенской набережной.

Изменения будут действовать с 09:00 до завершения мероприятий (ориентировочно до 11:00).

Актуальное расписание наземного городского транспорта опубликовано на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее в «Мосгортрансе» рассказали, что ряд остановок наземного транспорта на северо-востоке столицы получат другие названия. Кроме того, новая остановка под названием «Большаково» появится на маршруте автобусов № 400к и 400т.

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