Названы самые дорогие билеты для путешествий по России осенью

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные по стоимости авиа- и железнодорожных билетов осенью текущего года и назвали самые дорогие из них.

Самый дорогой авиаперелет был совершен из Москвы в Красноярск, а затем обратно — 298,8 тысячи рублей. Затем следуют перелеты из Горно-Алтайска в Москву (265 тысяч рублей в оба конца) и в Москву из Петропавловска-Камчатского (248,8 тысячи рублей туда и обратно).

Самый дорогостоящий билет на поезд продали на маршруте Нижний Новгород — Санкт-Петербург (76,7 тысячи рублей). За поездку из Санкт-Петербурга в Москву было уплачено 65,5 тысячи рублей, за 52 тысячи рублей продали билет из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в России будут субсидировать авиаперевозки семей по внутренним маршрутам.

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