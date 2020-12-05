Отреставрированные мультфильмы из «золотой коллекции» покажут в Москве
Картины из «золотой коллекции» «Союзмультфильма» после реставрации покажут в Москве в Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко». Об этом сообщили в пресс-службе студии в субботу, 5 декабря.
В первый сборник отреставрированных картин вошли «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик».
Мультфильмы начнут показывать с 5 декабря.
— Картины предстанут в совершенно новом качестве после восстановительных работ, проделанных специалистами киностудии, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пленки с фильмами за годы после создания потеряли в цвете и не соответствовали современным требованиям.
По словам председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, после реставрации мультфильмов из «золотой коллекции» молодое поколение получит возможность познакомиться с шедеврами, которые многие годы оставались в тени, передает Интерфакс.
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