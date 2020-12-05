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Названа дата открытия моста на остров Русский во Владивостоке
Фото: pixabay.com

Названа дата открытия моста на остров Русский во Владивостоке

Виктория Родимкина

Общество

Мост на остров Русский во Владивостоке, который был закрыт с 21 ноября из-за обледенения вант, планируется открыть вечером 6 декабря. Об этом заявил представитель обслуживающей организации ФКУ ДСД «Дальний Восток» в субботу, 5 декабря.

— План такой, открыть завтра вечером, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

Движение по мосту на остров Русский закрылось 21 ноября из-за падения льда с вант. В качество альтернативы власти организовали паром, он вывозит людей на материк, вмещая до 20 машин за раз. Судно курсирует с периодичностью раз в два часа, но этого недостаточно, что приводит к огромным очередям из людей и автомобилей.

Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона.

Открытие моста много раз переносили. На острове Русский, который связан с материком только одним мостом, живут несколько тысяч человек.

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ВладивостокМостоткрытие
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