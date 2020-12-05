Инфекционист заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Об этом в субботу, 5 декабря, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, резкого роста зараженных не наблюдается.

— В Москве более или менее стабилизация процесса, нет резкого роста такого числа заболевших, поэтому стабилизация уже как бы, по моим предварительным данным, наступает, — отметил специалист.

Он добавил, что обстановка с COVID-19 в российских регионах будет зависеть от мер по противостоянию инфекции, принятых властями, передает РИА Новости.

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