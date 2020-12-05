Правительство выделило средства на доплаты борющимся с коронавирусом медикам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство России одобрило выделение средств Министерству здравоохранения на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 5 декабря.

В сообщении указывается, что проект направлен на то, чтобы материально стимулировать медиков и тех, кто оказывает помощь в борьбе с инфекцией, а также лиц из групп риска заражения коронавирусом. Это необходимо, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, а также снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, правительство одобрило выделение средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

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