Станция «Улица Новаторов» Троицкой линии метро готова на 25 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Работы на станции «Улица Новаторов» Троицкой линии метро завершены на 25 процентов. Об этом в субботу, 5 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность станции «Улица Новаторов», которая станет пересадочной с одноименной станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки, оценивается на четверть: здесь полным ходом идут земляные работы, завершается возведение ограждающих конструкций, также уже начались монолитные работы, — отметил он.

По словам генерального директора управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро Юрия Кравцова, строительство тоннеля стартовало на ветке год назад. Так, комплекс «Светлана» завершил проходку левого перегонного тоннеля, протяженность которого составляет почти 2,8 тысячи метров между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Новаторов». Завершить проходку правого тоннеля планируют до конца года, передает агентство городских новостей «Москва».

Троицкая линия метро длиной почти 40 километров пройдет от МЦК до Троицкого городского округа. Предполагаемый ежедневный пассажиропоток составит порядка 100 тысяч человек.

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