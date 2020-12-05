Москвичам рассказали, в каких парках можно покормить птиц и животных

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, в каких природных зонах можно покормить животных и птиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

— Зимой обитатели столичных зеленых зон тоже не отказываются от угощений. Покормить уток, белок и даже представителей копытных животных можно сразу в нескольких парках. Главное, помнить, что наша еда, например, хлеб, не всегда полезна для них, а порой может даже привести к болезням и гибели, — отметили в публикации.

Власти города подчеркнули, что приобрести специальный корм можно в вендинговых автоматах. Несколько расположены, например, возле входа в Нескучный сад. Столичным жителям разрешено покормить белок, уток, а также синиц, для которых на территории природной зоны установлено более 20 кормушек. Их число можно пополнить сделанными своими руками.

Белок и птиц можно покормить и в усадьбе Царицыно. Для животных продают корм в виде смеси из фундука и семечек, а для птиц — корм из переработанных злаков, отрубей и известняковой муки.

Возможность понаблюдать за представителями фауны есть и в Воронцовском, Филевском и других парках. Однако предлагать угощение обитателям Перовского парка запрещено, а для белок, живущих в зонах «Северное Тушино» и «Измайлово», корм лучше принести из дома.

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