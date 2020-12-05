СМИ: Убегавший от полиции в Москве мужчина выбросил наркотики в реку

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Мужчина выбросил закладку с наркотиками на лед водоема, чтобы избавиться от улики. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате правоохранителям пришлось вызвать сотрудников МЧС, чтобы достать сверток.

Несмотря на то что катер спасателей чуть не сдул потоком воздуха пакет, его все же удалось отыскать в снегу, в шести метрах от берега канала имени Москвы.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

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