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СМИ: Убегавший от полиции в Москве мужчина выбросил наркотики в реку
Фото: depositphotos.com

СМИ: Убегавший от полиции в Москве мужчина выбросил наркотики в реку

Юлия Захарова

Происшествия

Мужчина выбросил закладку с наркотиками на лед водоема, чтобы избавиться от улики. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате правоохранителям пришлось вызвать сотрудников МЧС, чтобы достать сверток.

Несмотря на то что катер спасателей чуть не сдул потоком воздуха пакет, его все же удалось отыскать в снегу, в шести метрах от берега канала имени Москвы.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Читайте также: Столичная полиция задержала подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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