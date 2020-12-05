Ученые нашли первую противостоящую антителам мутацию коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые нашли первую мутацию коронавирусной инфекции, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию SARS-CoV-2. Выяснилось, что эта мутация ускользает от всех антител, выработанных для борьбы с коронавирусом. Кроме того, ученые нашли мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Исследователи выяснили, что часть подобных изменений широко распространена у заболевших коронавирусом. Скрывающаяся от всех антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог заявил, что все жители Земли не смогут переболеть COVID-19