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Ученые нашли первую противостоящую антителам мутацию коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые нашли первую противостоящую антителам мутацию коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

Ученые нашли первую мутацию коронавирусной инфекции, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию SARS-CoV-2. Выяснилось, что эта мутация ускользает от всех антител, выработанных для борьбы с коронавирусом. Кроме того, ученые нашли мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Исследователи выяснили, что часть подобных изменений широко распространена у заболевших коронавирусом. Скрывающаяся от всех антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

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