Игрушечную винтовку обнаружили на детской площадке в Москве

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Россия, Москва, улица Олеко Дундича, 34 Карта всех событий

На детской площадке на западе столицы обнаружили винтовку и патроны, которые оказались игрушечными. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Винтовку и патроны нашли рядом с домом 34 по улице Олеко Дундича. По указанному адресу выехали сотрудники полиции.

При проверке выяснилось. что патроны и винтовка являются игрушками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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