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Оппозиционный кандидат в премьеры Армении заявил о важности отношений с Россией
Фото: Telegram-канал Mash

Оппозиционный кандидат в премьеры Армении заявил о важности отношений с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян заявил, что государству важны особые отношения с Российской Федерацией в контексте обеспечения безопасности страны. Об этом он сообщил в субботу, 5 декабря, на митинге оппозиции в Ереване.

— В этом регионе, если ты не связан с Россией, значит, остается Турция. Те, кто утверждает, что нужно идти в сторону Турции, служат интересам врага, — цитирует Манукяна РИА Новости.

Он добавил, что Армении необходимо восстановить отношения с союзниками, которые потеряли доверие к Еревану.

Ранее оппозиция предоставила премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку. Оппозиционеры заявили, что если Пашинян не уйдет в отставку до 11:00 по московскому времени вторника, то по всей стране начнутся акции неповиновения.

Оппозиционные демонстрации возникают в Ереване не первый раз. За последнее время местные жители не раз выражали негодование по поводу действий властей, в частности, премьера Пашиняна. Его винят в подписании соглашения о прекращении войны в Карабахе.

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#ЕреванРоссияАрмения
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