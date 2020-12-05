Кириенко: Иностранцы признают Россию столицей мирового волонтерства

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В онлайн-марафоне «Мы вместе» приняли участие волонтеры из более чем 100 стран. Большинство из них считают Россию столицей мирового волонтерства. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

— Я очень часто слышал в течение этих двух дней от наших иностранных коллег, что для них Россия — это сегодня такой пример, столица мирового волонтерства, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Он добавил, что, по данным социологов, более 15 миллионов россиян в течение года принимали хотя бы один раз участие в волонтерских проектах. Кириенко поблагодарил за работу всех участников акции «Мы вместе», которая была запущена в марте 2020 года для помощи людям в период пандемии коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных волонтеров за их работу.

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