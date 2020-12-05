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СМИ: Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра
Лариса Голубкина находится в военном госпитале / Фото: YouTube-канал «Сегодня. День начинается»

СМИ: Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра

Юлия Курганова

Звезды

Журналисты узнали, что 80-летняя актриса Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра.

В театре Армии, где служит артистка, ее коллеги подтвердили, что все спектакли с участием Голубкиной отменили. Актеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

Соседи актрисы тоже сообщили, что она находится в больнице с переломом.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ смогли дозвониться до самой Голубкиной. Она сказала, что действительно находится в военном госпитале, но у нее проблемы с голеностопом. На вопрос корреспондента про отсутствие денег на операцию, актриса не стала откровенно отвечать, а только иронично заметила, что у нее все хорошо.

— Вы мне дадите денег на операцию? Не дадите. Допустим, что нет. Все хорошо, прекрасная маркиза. А старость — не радость, в старости все может быть, — отметила Голубкина.

Актрисе помогают дочь Мария и внуки. Они часто навещают ее в больнице.

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больницапереломЛариса Голубкина
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