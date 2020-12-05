«Такая физиология»: муж Бородиной рассказал, почему мужчины изменяют женщинам
Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram записал видео, в котором рассказал, почему мужчины изменяют женщинам.
Он признался, что часто получает сообщения от девушек, чьи партнеры изменяют. По мнению Омарова, женщина никак не может уберечь себя от измен.
— Мужчина должен сам к этому прийти. Жизнь постоянно подкидывает возможности — и чаще всего мужчина этим пользуется. Все люди совершают ошибки — идеальных нет, — заявил он.
Омаров призвал женщин не принимать факт измены на свой счет.
— Просто у мужчины такая физиология — его таким создал бог. Даже самым красивым и топовым звездам изменяют. Это о чем говорит? Просто мужчина — это мужчина, — добавил бизнесмен.
Он также посоветовал девушкам красиво выглядеть, а также одеваться так, как нравится мужу. Большинство подписчиков не согласились с точкой зрения Омарова. Они возмутились подобной позицией.
«Ксения топит за семью и порядочность. Супруг — за прощение измен. Высокие отношения»; «Не нужно прощать, я уверена, люди никогда не меняются. Обязательно повторит»; «Простить можно, забыть — нет», — написали они в комментариях к посту.
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