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Названы три самых опасных возраста человека для употребления алкоголя
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

Названы три самых опасных возраста человека для употребления алкоголя

Кирилл Николаев

Здоровье

Специалисты Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, в которые человек наиболее подвержен угнетающему действию алкоголя на организм. Об этом сообщает The British Medical Journal.

По мнению ученых, опасно пить алкоголь во время беременности. В этом случае находящийся в утробе матери малыш будет подвержен психологическим и психическим расстройствам. Также в будущем у ребенка могут возникнуть когнитивные нарушения.

Крайне нежелательно употреблять алкоголь в возрасте от 15 до 19 лет. Если подростки позволяют себе выпивать большое количество спиртного, то им это грозит ослаблением белого вещества головного мозга, что приведет к снижению памяти.

Кроме того, нежелательно употреблять алкоголь в преклонном возрасте. В этом случае у пенсионеров возникнет больший риск развития деменции.

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