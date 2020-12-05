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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о корректировке расписания пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги в ночь с 5 на 6 декабря, а также утром до 6 декабря.

В связи с проведением работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево 5 декабря с 22:55 до 09:55 6 декабря у части поездов, следующих на участке «Солнечная – Апрелевка» изменится время отправки и прибытия. Кроме того, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Для удобства пассажиров на этом участке будут ходить компенсационные автобусы. Для проезда в них потребуется предъявить проездные документы на электрички данного маршрута.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее сообщалось, что расписание автобусов одного из маршрутов в центре Москвы изменят 6 декабря.

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Киевское направление МЖДкомпенсационные автобусыЦППК
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