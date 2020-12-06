Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В России создали робота для бесконтактного приема анализов на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России создали робота для бесконтактного приема анализов на COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Российские специалисты получили патент на робота для бесконтактного забора анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук Сергей Шептунов, макет будущего робота показывали врачам еще весной текущего года, однако «тогда им было не до этого», поэтому патент был оформлен только сейчас.

Разработчики, в числе которых также академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев, создали образец разработки и готовы в течение трех-четырех месяцев представить рабочий вариант, готовый к медицинским испытаниям.

Робот позволяет исключить контакт между потенциальным пациентом, сдающим анализ, и лаборантом. Два человека находятся в разных помещениях, причем сотруднику лаборатории нет необходимости надевать специальный защитный костюм. Чтобы воздух из помещения пациента не попал в «чистую» зону с лаборантом, в ней создают несколько избыточное давление.

В герметичной перегородке между помещениями имеется отверстие для подачи палочки (сваба) для анализов. Лаборант будет видеть открытый рот пациента благодаря встроенной в робота камере, он сможет управлять устройством с помощью джойстика и осуществить удаленное взятие анализа. Затем сваб упаковывается в пробирку и направляется на исследование.

Высокая мобильность робота позволит использовать его не только в лечебных учреждениях, но и, к примеру, в аэропортах. Устройство можно будет привезти в небольшие населенные пункты, чтобы организовать тестирование жителей.

— В нашем случае мы как раз говорим о новой технологии медицинского обслуживания в условиях пандемии и новых вызовов, — цитирует Шептунова РИА Новости.

Ранее эксперт Роспотребнадзора объяснил разницу между повторным заражением COVID-19 и рецидивом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказала, какие показатели указывают на серьезность течения COVID-19

анализыроботыкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте