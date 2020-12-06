В России создали робота для бесконтактного приема анализов на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российские специалисты получили патент на робота для бесконтактного забора анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук Сергей Шептунов, макет будущего робота показывали врачам еще весной текущего года, однако «тогда им было не до этого», поэтому патент был оформлен только сейчас.

Разработчики, в числе которых также академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев, создали образец разработки и готовы в течение трех-четырех месяцев представить рабочий вариант, готовый к медицинским испытаниям.

Робот позволяет исключить контакт между потенциальным пациентом, сдающим анализ, и лаборантом. Два человека находятся в разных помещениях, причем сотруднику лаборатории нет необходимости надевать специальный защитный костюм. Чтобы воздух из помещения пациента не попал в «чистую» зону с лаборантом, в ней создают несколько избыточное давление.

В герметичной перегородке между помещениями имеется отверстие для подачи палочки (сваба) для анализов. Лаборант будет видеть открытый рот пациента благодаря встроенной в робота камере, он сможет управлять устройством с помощью джойстика и осуществить удаленное взятие анализа. Затем сваб упаковывается в пробирку и направляется на исследование.

Высокая мобильность робота позволит использовать его не только в лечебных учреждениях, но и, к примеру, в аэропортах. Устройство можно будет привезти в небольшие населенные пункты, чтобы организовать тестирование жителей.

— В нашем случае мы как раз говорим о новой технологии медицинского обслуживания в условиях пандемии и новых вызовов, — цитирует Шептунова РИА Новости.

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