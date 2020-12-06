В Минсельхозе оценили перспективы роста цен на продукты

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Руководитель Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства РФ Дмитрий Авельцов рассказал, как могут измениться цены на продукты питания в следующем году.

Благодаря регулирующим мерам ведомства цены на подсолнечник и пшеницу удастся снизить — в итоге можно ожидать «снижения давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба». Отмечавшееся ранее подорожание хлеба объясняется не только ростом цен на зерновые, но также увеличением расходов производителей на тепло и электроэнергию, а также оборудование.

Что касается цен на растительное масло, по оценке Авельцова, его пик уже миновал. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, какая погода сложится в Южной Америке для сева сои. Влияние также оказывают мировые цены на нефть, указал эксперт.

Рост цен на молочные продукты по сравнению с прошлым годом остается в рамках инфляции. Хотя накануне новогодних праздников сыр и сливочное масло могут традиционно вырасти в цене, в дальнейшем их подорожание маловероятно, считает Авельцов.

Розничные цены на сахар также могут снизиться, поскольку рынок начал стабилизироваться на фоне поступления продукции из свеклы нового урожая, в связи с чем отмечается сокращение цен производителей.

Стоимость замороженной рыбы примерно на пять процентов выросла относительно уровня 2019 года на фоне сокращения вылова, но эксперты не видят оснований для подорожания в следующем году, помимо сезонного фактора и курсовых колебаний.

В ближайшее время может сохраниться временное снижение цен на мясо птицы и свинину, полагает Авельцов. В частности, свинина может подешеветь на пять процентов, похожий прогноз специалисты дают относительно птицы.

При этом следует помнить, что в период подготовки россиян к новогодним торжествам цены на многие продукты традиционно растут. После праздников спрос сокращается, цены откатываются к прежним значениям.

— Такая ситуация наблюдается каждый год, и этот не станет исключением, — цитирует Авельцова «Российская газета».

Ранее эксперт объяснила, почему новогодний оливье обойдется россиянам дороже в 2020 году.

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