Свыше трех тысяч домов в Москве присоединились к проекту «Электронный дом»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 2018 года, когда начал свою работу проект «Электронный дом», к нему присоединились свыше трех тысяч столичных домов.

В системе, которая работает на платформе «Активный гражданин», было проведено более трех тысяч опросов, в которых участвовали более 52 тысяч москвичей.

В сентябре 2019 года по результатам сбора мнений жителей столицы было решено расширить функции проекта. Более 11 тысяч участников обсуждения предложили около двух тысяч идей по его наполнению.

По итогам экспертного отбора и голосования жителей 342 лучшие идеи включены в план развития «Электронного дома» в 2020–2025 годах. Большую часть этих идей планируют реализовать до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее власти столицы ответили на основные вопросы пользователей о портале «Электронный дом», позволяющем получать сведения о доме и быть на связи с соседями.

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