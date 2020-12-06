Раскрыты главные предновогодние уловки продавцов и маркетологов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Продавцы в преддверии новогодних праздников стремятся увеличить объем продаж и прибыли, поэтому прибегают к ряду уловок. Специалисты рассказали, какими приемами пользуются маркетологи, а также дали рекомендации, как их избежать.

Как рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, товары на предновогодних распродажах, несмотря на обещанные скидки, зачастую оказываются ничуть не дешевле. Чтобы извлечь максимум выгоды, ретейлеры сначала завышают цены, а затем делают скидку от такой увеличенной цены. В итоге может оказаться, что купленный на распродаже товар в действительности дороже, чем в обычные дни.

Акции формата «Купи два товара, получи третий в подарок» также нередко оказываются хитрым приемом, предупредил директор по развитию компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

— Делается ставка на жадность людей и их желание сэкономить. Часто люди покупают злосчастные два подарка, хотя им нужен был всего один, и остаются с двумя лишними товарами, переплатив вдвое, — отметил эксперт.

Чтобы не попасться на удочку маркетологов и продавцов, специалисты рекомендуют составлять перечень необходимых товаров, отслеживать цены в разных магазинах, а затем совершать покупки строго по списку, игнорируя псевдовыгодные акции.

Можно прибегнуть к помощи специальных сайтов, позволяющих отслеживать цены на определенные товары в динамике и оценивать, действительно ли распродажа делает покупку более выгодной.

Целесообразно изучить предложения зарубежных интернет-магазинов, в которых даже с учетом доставки товар может оказаться дешевле.

Кроме того, не следует поддаваться синдрому упущенной выгоды, необходимо все тщательно проверить перед покупкой, рассказали эксперты агентству «Прайм».

Ранее аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу».

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