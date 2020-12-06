Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 6 декабря, погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона. Он принес переменную облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус семи до минус пяти градусов, в Подмосковье — от минус восьми до минус трех градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 768 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о волне холода в ближайшие дни.

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