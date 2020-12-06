Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5536 пациентов за сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врачи в Москве вылечили еще 5536 пациентов от коронавируса. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 490 844 человек.

Ранее сообщалось, что люди со слабой психикой больше всего подвергаются паническим атакам из-за пандемии коронавирусной инфекции. В качестве профилактики им необходимо заниматься дыхательными упражнениями и медитацией.

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