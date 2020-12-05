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Голикова назвала осенний период пандемии более сложным, чем весенний
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Голикова назвала осенний период пандемии более сложным, чем весенний

Кирилл Николаев

Общество

Осенний период пандемии был более сложным, чем весенний. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова на марафоне «МыВместе».

— Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях, — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер РФ выразила благодарность медикам и волонтерам, которые работают в социальных учреждениях. По словам Голиковой, в марте не было мыслей о том, что волонтеры станут ресурсом, который можно использовать в сложившейся ситуации.

Ранее Голикова рассказала, что все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. По ее словам, динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России.

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Татьяна Голиковаволонтерыкоронавирус
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