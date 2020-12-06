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Рекордно высокое давление зафиксировали в Москве 6 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рекордно высокое давление зафиксировали в Москве 6 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Рекордно высокое давление было зафиксировано в столице в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в 9 часов утра в городе давление повысилось до 767,2 миллиметра ртутного столба. Это оказалось на 0,3 выше, чем было 6 декабря 2002 года.

Он также добавил, что днем раньше, в субботу, 5 декабря, был побит рекорд атмосферного давления, превысившего его на 0,4 миллиметра ртутного столба. До этого для 5 декабря прошлый рекорд по давлению принадлежал 2001 году и составлял 764,3 миллиметра ртутного столба.

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