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Названа возможная причина пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названа возможная причина пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону

Юлия Ямпольская

Происшествия

Причиной пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону могла быть неисправность электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Уточняется, что печь, которую использовали для обогрева, могла загореться. В павильоне работали также иностранные граждане. На данный момент выясняется, проживали ли они там же.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Кроме того, в МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Напомним, инцидент произошел по адресу улица Малое Зеленое Кольцо, дом 3, рынок «Классик». Общая площадь двухэтажного здания павильона составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня задействованы свыше 130 человек и более 40 единиц техники.

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