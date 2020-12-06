Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявили в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявили 29 039 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Cлучаи инфекции зарегистрировали в 85 регионах страны. Из них 20,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране за сутки часа зафиксировали 457 летальных исходов, вылечились 21 342 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за все время пандемии в России выявлен 2 460 770 случаев COVID-19, скончались 43 141 пациента, вылечились — 1 937 738.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее медик объяснил опасность «сверхраспространителей» коронавируса.

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