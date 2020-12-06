Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID в России
В России отступление пандемии коронавируса возможно в конце 2021 года. Такое мнение в воскресенье, 6 декабря, выразил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
По его словам, инфекция ослабнет ближе к лету следующего года.
—Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить, — уточнил специалист в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе масштабной вакцинации против коронавируса в Москве.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Сергей Собянин заявил, что в Москве должны вакцинировать до семи миллионов человек