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Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России отступление пандемии коронавируса возможно в конце 2021 года. Такое мнение в воскресенье, 6 декабря, выразил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, инфекция ослабнет ближе к лету следующего года.

—Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить, — уточнил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе масштабной вакцинации против коронавируса в Москве.

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