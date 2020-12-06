Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала во Флориде

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Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома во Флориде. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Запуск состоялся в 19:17 по московскому времени. Ракета-носитель выводит на орбиту автоматический корабль Dragon. Для первой ступени Falcon 9 это уже четвертый старт. Ранее ракета использовалась для испытательного полета пилотируемого корабля Crew Dagon.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 21:30 по московскому времени в понедельник, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешный выход на орбиту Луны.

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