Приговор по делу российских фанатов вынесут во Франции 11 декабря

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Суд Экс-ан-Прованс должен вынести приговор в отношении российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова 11 декабря. Об этом сообщили французские адвокаты россиян Жюльен Пиннели и Алан Дюфло.

Суд присяжных в понедельник, 7 декабря, начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Ивкина и Косова. Россияне обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча на чемпионате Европы 2016 года. Они были задержаны в Мюнхене по запросу французских властей в феврале 2018 года. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам Дюфло, в четверг, 10 декабря, на судебном заседании будут заслушаны показания свидетелей защиты. Также в суде выступят британские и французские полицейские и эксперты. Адвокаты намерены доказать, что действия Ивкина и Косова не стали причиной травм английского болельщика.

— Мой подзащитный признал, что он толкнул или ударил единожды англичанина, который упал. Но у него в крови было почти два промилле алкоголя... Однако медицинский эксперт четко заявил, что не падение спровоцировало травмы англичанина, — цитирует Дюфло «Р-Спорт».

Он добавил, что имеющиеся видео не позволяют установить, кто нанес удары англичанину.

Матч сборных России и Англии Евро-2016 прошел в Марселе 11 июня. Встреча ознаменовалась беспорядками и драками между английскими и российскими фанатами до начала встречи в центре города, а также после игры на территории стадиона и за его пределами. После финального свистка порядка 30 российских фанатов прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими болельщиками. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

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