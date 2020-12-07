Десяток полицейских автомобилей устроили погоню за машиной в Москве
Десяток полицейских автомобилей устроили погоню за машиной на юго-востоке Москвы. Видео преследования опубликовано в Telegram-канале Mash в понедельник, 7 декабря.
Инцидент случился в столичном районе Кузьминки. Нарушителем оказался водитель ВАЗ 2110, который в течение примерно 15 минут пытался уйти от погони, катаясь по району кругами.
Очевидцы сообщили, что в ходе преследования сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие и стрелять по колесам автомобиля. Заблокировать машину им удалось на Саратовской улице, где водителя и задержали.
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