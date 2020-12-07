Информация об угрозе взрыва на борту самолета из Москвы в Нью-Йорк не подтвердилась

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Информация об угрозе на борту лайнера «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву не подтвердилась. Об этом сообщил сотрудник компании.

— Была угроза о постороннем предмете на борту, информация ложная, все проверили, самолет подготавливают к вылету, скоро мы начнем посадку, — сообщил сотрудник «Аэрофлота» корреспонденту РИА Новости.

Такую же информацию сообщили пассажирам самолета. Вылет воздушного судна пришлось отложить более, чем на три часа.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк из-за угрозы взрыва. Всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками.

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